El duro retweet de Nacha Guevara con un insulto hacia Tinelli

Anoche, en "Bailando 2016", de "ShowMatch" (El Trece), se vivió un momento de gran tensión cuando Carolina Pampita Ardohain se indignó y le manifestó su furia a Marcelo Tinelli.

"Yo no vengo acá para que me bardeen. Yo vengo a trabajar de jurado", reclamó, entre lágrimas. Aunque él trató de calmarla, ella siguió desbordada y quejándose de que "me enfoquen todo el tiempo".

La modelo explotó luego de las palabras de Lizy Tagliani, quien en el momento de su salvación, frente a una pregunta de Marcelo Polino, hizo una larga explicación respecto de su postura sobre la pelea de Pampita y Nicole (de quién Lizy es amiga personal). Sostuvo que no le gustaba que dos mujeres se pelearan y argumentó largo y tendido.

Lo cierto es que en las redes sociales muchos se volcaron a favor y otros en contra por la actitud de Marcelo Tinelli. Algunos usuarios lo trataron de "cagón" por no defender a Pampita.

Y para sorpresa de todos, fue Nacha Guevara quien compartió en su cuenta un duro retweet de con un insulto hacia Tinelli. Aunque luego se arrepintió y lo deshizo.