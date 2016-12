El durísimo cruce entre Karina "la Princesita" y Gianinna Maradona

Karina "la Princesita" y Gianinna Maradona nunca tuvieron buena onda luego de que el Kun se fuera con la rubia y tras los rumores de affaire entre la hija del 10 y El Polaco, ex de la cantante de cumbia.

Luego de un sinfín de enfrentamientos, no podía faltar el de antes de Fin de Año. Este martes, Karina publicó un mensaje acusando a Gianinna de haber "ensuciado" a Sol, la hija que tuvo junto a El Polaco. Pero hasta ahí se sabe. Todo lo demás, lo dijeron ellas.

Así arrancó todo: "@Gianmaradona pedís mi número y me llamás por teléfono si tenés algo que decir!". La respuesta de la hija de Diego no se hizo esperar y escribió: "@Kari_Prince no dije nada de tu hija. Pregunta bien primero. Después si queres salir en algún portal de espectáculos ya no es mi problema".

Mirá el cruce entre Karina y Gianinna Maradona en Twitter!

Embed @gianmaradona así como llamas para armar kilombo pedías conmigo y listo! No me voy a gastar en pedirlo yo. Mejor por acá que lo ves seguro — Karina ♡ (@kari_prince) 27 de diciembre de 2016 @gianmaradona si tenés algo para decir de mi hija me llamas y me lo decís a mí. Me puedo bancar que a mí, me ensucies como quieras.... — Karina ♡ (@kari_prince) 27 de diciembre de 2016

Embed @gianmaradona pero con mi hija no te metas! Llamar a un abogado inventando un problema entre chicos que no existió? Con mi hija no!!! — Karina ♡ (@kari_prince) 27 de diciembre de 2016

Luego, arrancó Gianinna:

Embed @kari_prince no voy a contestarte por Twitter! Si tenias algo q decirme agarrabas el teléfono y me lo decías! Besito — Gianinna Maradona (@gianmaradona) 27 de diciembre de 2016

Embed @kari_prince no tengo nada q hablar con vos y mucho menos de mi hijo! — Gianinna Maradona (@gianmaradona) 27 de diciembre de 2016

Embed @gianmaradona los problemas entre grandes se arreglan entre grandes no se mete a los chicos!!! O al menos no a mi hija — Karina ♡ (@kari_prince) 27 de diciembre de 2016

Embed @gianmaradona inventa lo que quieras que la única que sale siempre SOS vos. Ahí te mando mi número — Karina ♡ (@kari_prince) 27 de diciembre de 2016

Embed @kari_prince lee lo q t escribí anteriormente! Vos tenes mi teléfono no hace falta q expongas a los nenes! — Gianinna Maradona (@gianmaradona) 27 de diciembre de 2016