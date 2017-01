El drama de un ex protagonista de "Floricienta": sufrió bullying por ser judío

El actor Nicolás Maiques confesó haber sido víctima de bullying cuando era niño por el hecho de ser judío, flaco y esmirriado.





"En el colegio me han hecho bullying muchísimo tiempo, pero yo no me dedique a sufrir, yo soy flaco, siempre fui así como chiquito y encima judío, me han llegado a decir que me tenía que morir, y algunos me han discriminado. En el momento decidí que debía pasarla bien y no hacerme cargo de lo que algunos en el colegio me decían. Ya mas grande me agarró como una especie de dolor retroactivo que solo limpié con terapia y curiosamente 28 años después me reencontré con mis compañeros de colegio y me pidieron perdón, nació de ellos y eso fue reconfortante" dijo el ex protagonista de "Floricienta".





nicolas maiques 2.jpg







En declaraciones realizadas en el ciclo de entrevistas "Intimos" con Hernán Lirio , Maiques recordó sus comienzos como actor y contó que su primer trabajo lo consiguió por teléfono a los 11 años.





"Llamé una productora para decirle que quería hacer y tanto la molesté que un dia me dijo, "te voy a mandar a un casting sin conocerte, por cómo te describiste por ahí das para el papel", ahí hice una publicidad para gráfica y a los 15 empecé en Chiquititas en un papel muy pequeño, del cual salí rápido, y la verdad es que no lo sentí como el fin de mi carrera, porque muchos creen que si no estás en televisión es que no trabajas más, y no es así", explicó. explicó.





"Yo escucho muchos chicos decir que sueñan con trabajar en una producción de Cris Morena, y está buenísimo, pero siempre les digo que no centren su carrera solo en eso, porque si Cris un día no produce más, se te acabó la carrera, te transformas en un fracasado". Y agregó:





"A raíz de un comercial que filmé en Argentina me llamó Lecouna para hacer Dr. Amor, y de ahí hice un casting para Rebelde Way en donde me dijeron que era solo por cinco capítulos y después terminé haciendo toda la temporada, la bisagra en mi carrera llega cuando, haciendo Rebelde Way, me llama Cris Morena para hacer Floricienta", comentó el actor.





El presente de Nicolás Maiques en poco tiempo lo llevará a trabajar en una tira en Italia en donde además de contratarlo para actuar en una tira juvenil también tendrá la posibilidad que el tema musical, central, de la novela sea de su autoría.