El drama de Susan Boyle: dejó los dulces y los escenarios

Susan Boyle de 55 años, nunca imaginó que su vida cambiaría tanto y tan drásticamente en tan poco tiempo. La cantante que conmocionó al mundo por su voz, única y especial, ha confesado que deja los escenarios.

La artista que ganó la tercera temporada de Britain's got talent, en 2009, por su impresionante voz, vive uno de los peores momentos de su vida.

Según informaron medios británicos, "ha perdido peso por advertencia médica ya que padece una diabetes de tipo 2". La propia Boyle reconoció que "necesitaba dejar de comer dulces y pasteles por salud".

Además, Susan ha desvelado que la razón por la que ha tenido que dejar la música y no pisa un escenario desde 2015 es por el síndrome de Asperger que padece. Un trastorno neurobiológico que forma parte de un grupo de afecciones denominadas trastornos del espectro autista.

Boyle admite que se volvió algo paralizante, «una sensación difícil de explicar» que no le permite estar al 100% para su público. "No he cantado en directo porque he estado muy enferma. La respuesta corta es que tiene que todo esto tiene que ver con mi síndrome de Arperger", afirmó la escocesa en una reciente entrevista."

"Cuando cantas, te metes en el personaje. Me escondo detrás de ese personaje en el escenario. Puedes sentirte muy mal, pero tienes que salir y hacerlo. El público quiere ver a alguien sonriente y no triste o dolorida", agregó.

Por otro lado, aunque no hay previsión de gira cabe destacar, que la artista lanzó a principios de noviembre su séptimo disco de estudio bajo el título de «A wonderful world» (un mundo maravilloso).

ABC