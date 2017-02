Primiciasya.com dialogó con Ángel Sesarín, el encargado de cuidar el perro en ese lapso, quien explicó que nunca le pidió plata a Díaz y que le robaron la mascota.

"Al perro me lo dejan en diciembre y ellos (Rodrigo y su novia) se van de viaje a Tandil. Me dijeron que se lo lleve un día y quede en llevárselo un miércoles. No pude ir ese día y le dije que iba el sábado. Cuando estaba yendo me lo roban y me presento a la casa de Rodrigo para explicarle lo que pasó. Me dijo: chorro,devolvéme el perro", explicó.