El drama de Lorna, la fan de Susana: "No quiero morirme joven a causa de la obesidad"

Lorna Gemetto, la fan de Susana Giménez, contó en exclusiva para PrimiciasYa.com que quiere ingresar a Cuestión de peso, ciclo que muy pronto vuelve a la pantalla del Trece con la conducción de Fabián Doman, porque no quiere enfermarse como su mamá ni morirse joven a causa de la obesidad.

La mediática tiene una historia complicada de vida, ya que su madre está enferma desde hace muchos años lo que le generó mucho dolor y complicó su vida.

Rosa, su madre, tiene muchos problemas de salud, todos productos de su obesidad como por ejemplo es diabética insulino-dependiente, tiene problemas cardiacos ya que tuvo 3 infartos, problemas renales, de anemia, una hernia muy grande y artrosis en la cadera de las que no puede operarse por su obesidad y por sus otros problemas de salud. Además está en silla de ruedas desde hace 17 años.

Lorna, padece obesidad al igual que su madre, además de tener hipotiroidismo, factor que seguramente influye para que no pueda adelgazar con facilidad para el cual esta medicada desde hace años. Por este motivo pide ayuda para no terminar de la misma manera que su madre: "Por favor denme una oportunidad para no enfermarme como mi mamá. No quiero morirme joven. Sé que si entró a Cuestión de peso seguramente podre adelgazar para mejorar mi salud. Si tengo el estímulo de estar en la tele, estoy convencida de que podre tener la voluntad suficiente y todo lo que necesito para bajar de peso".

"Ojalá que la producción de Endemol para el Trece me convoque para ayudarme a salir adelante, a mejorar mi calidad de vida y a que pueda vivir varios años más", pidió Lorna.