El Dipy: "No me pienso retractar nunca de lo que dije"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Ezequiel "El Polaco " Cwirkaluk le envió una Carta Documento al Dipy después de las fuertes declaraciones que realizó el ex líder de "El Empuje" contra su colega.





"CARTA DOCUMENTO Q MANDO EL TROLACO. TE PIDO 1 FAVOR: MÁNDAME MÁS Q ME QUEDE SIN SERVILLETAS PARA EL ACEITE D LAS MILANESAS. GRACIAS MOSTRO", lanzó , lanzó El Dipy en Twitter.





Embed CARTA DOCUMENTO Q MANDO EL TROLACO. TE PIDO 1 FAVOR: MÁNDAME MÁS Q ME QUEDE SIN SERVILLETAS PARA EL ACEITE D LAS MILANESAS. GRACIAS MOSTRO pic.twitter.com/t6fM2Itykf — EL DIPY (@dipypapa) 26 de febrero de 2017



PrimiciasYa.com se comunicó con El Dipy quien expresó sus sensaciones después de recibir la intimación legal de su colega tropical.





"El tema ya lo están manejando mis abogados. La verdad que no me importa y no me pienso retractar nunca jamás de lo que dije", expresó El Dipy.





"Y quiero aclarar también por qué dije El Trolaco: no es algo que se me ocurrió a mí, en la movida tropical, en la interna, le dicen El Trolaco", añadió.