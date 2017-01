El Dipy: "Mi pelea es con El Polaco, con nadie más"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Las fuertes declaraciones del Dipy en el piso de "Intrusos" contra El Polaco todavía siguen generando repercusión. El abogado del Polaco, Fernando Burlando , confirmó que llevará el caso a la Justicia.





"El Polaco pide una mediación e inicia juicio al Dipy", expresó el letrado en el ciclo que conduce Jorge Rial.



Primiciasya.com se comunicó con Primiciasya.com se comunicó con El Dipy quien se mostró sereno y prefirió no entrar en polémica con el resto de sus compañeros de la movida tropical.





"No le voy a dar entidad a nadie. Estoy súper tranquilo con lo que dije. No me arrepiento de nada porque uno pelea por la comida de sus hijos", comentó el cantante.





Sobre las críticas de sus colegas de la cumbia, explicó: "No voy a hablar de eso. Que no se sumen a algo que no es de ellos. Mi pelea es con El Polaco, nada más. Ellos también hablan mal de mi por las redes sociales".