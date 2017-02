El Dipy sobre el intento de robo: "Me reconoció y me devolvió todo"

Desde su auto- el mismo lugar del hecho- la pareja de Mariana Diarco y flamante papá, relató aterrado lo que le acababa de ocurrir.

A un día del desagradable episodio, el cantante tropical charló con este medio y amplió los detalles de lo sucedido: "Es tristísimo lo que me pasó, me asusté mucho, me pusieron un arma en la clavícula. Tenía la billetera y el celular, estaba con la ventanilla baja".

"Me dijo 'dame todo' y cuando me mira me dice '¿Dipy sos vos', le dije que sí y me devolvió todo, se fue corriendo. Me acordé de mis hijos, Valentino, Tomi. Es horrible decir que fue una desgracia con suerte. Esto no tiene que estar pasando, hay mucha gente que muere por esto", relató compungido.





Para completar, el cumbiero subrayó: "La saqué barata, pero otra gente no. Es tristísimo, si era de otra forma, no la estoy contando yo y lo está contando mi mujer".