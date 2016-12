El difícil momento de Jimena Barón: "Tuve que venir a la guardia 4 veces"

En las últimas horas, Jimena Barón preocupó a todos sus seguidores de Instagram al subir una foto que levantó sospechas sobre su estado de salud.

"Tener que venir a la guardia 4 veces en 12 días. ¡Un exorcista!", escribió la actriz mostrando la foto de la guardia de una clínica en la que se atiende.

Cabe recordar que a principios de este año, Jimena también tuvo un episodio médico en el que debió quedar "en observación" debido a una infección urinaria.

En aquel momento, la ex de Daniel Osvaldo escribió: "El cuerpo da señales cuando ya no puede más y cuando su dueña no las quiere interpretar. A descansar unos días".

Embed Tener que venir a la guardia 4 veces en 12 días. Si envidias mi buena suerte dale like #exorcistaal13013 Una foto publicada por Jimena Baron (@baronjimena) el 20 de Nov de 2016 a la(s) 5:08 PST