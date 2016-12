El día que David Bowie y Freddie Mercury grabaron "Under Pressure" a capela

"De todos los artistas de rock más teatrales, Freddie fue más lejos que el resto, el que llegó a los extremos". La frase corresponde a David Bowie, fallecido en enero de este año. En 1981, ambos cantantes coincidieron cuando el autor de "Starman" fue invitado por Queen para grabar las voces del tema "Cool cat", en los Mountain Studios de Montreux.

Cuenta Mark Blake, el biógrafo de Freddie Mercury, que el Duque Blanco se aburrió rápidamente y sugirió escribir un tema desde cero. Según el relato, aparecido en Is this the real life?, esa fue la chispa que dio inicio a una maratón de 24 horas de vino y cocaína, la que terminó con el esqueleto de "Under pressure", que cierra el disco Hot Space que Queen publicó en 1982.

El siguiente registro muestra la canción con las voces de Bowie y Mercury a capela, cuando los cantantes no precisaban de auto-tune:

