El desopilante cruce entre Paula Chaves y Pedro Alfonso por la comida

Un poco en serio y otro poco en broma, Pedro Alfonso y Paula Chaves mantienen algunas rispideces que casi siempre terminan en un paso de comedia que deleita a los seguidores de una de las parejas más queridas de la farándula local.

El lío comenzó cuando el bueno de Pedro acusó a su linda mujercita, de no cocinarle según sus gustos y en plena entrevista de Pablo Layús para Intrusos, los tortolitos sacaron a relucir algunos trapitos.

"Él se quejó por una supuesta ensalada. Pero no fue mi culpa. Yo terminé de comer, me levanté y me fui a dormir a los chicos. Y la chica que me ayuda en casa me dijo '¿le guardo ensalada a Pedro?'. Y yo le digo que 'sí'. Pero yo no sabía que habían quedado tres hojas de rúcula", arrancó a explicar Paula.

Luego de que Pedro la mandara al frente por haberle hecho fideos sin salsa, Paula intentó otra excusa: "No encontraba la salsa porque estaba abajo. Estaba en la olla, la salsa se había esparcido. ¡Había que revolverlo!", agregó.

"Yo te voy a decir algo: cuando yo tenía 15 años, le contesté mal a mi mamá. ¿Y sabés lo que hizo? Durante un año no me lavó la ropa. Dicho y hecho. Voy a estar un año sin cocinarle, en serio. Volvemos a la patita de pollo y a la milanesa de soja en la tostadora. Me indigna. Porque yo pienso lo que a él le gusta. A él le decís que el pollo es orgánico y ya no lo come... A veces, hasta le hago entrada".

Lo cierto es que los ánimos comenzaron a caldearse y los chicos protagonizaron un desopilante cruce que terminó con Paula abandonando el móvil.

