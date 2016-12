El desesperante relato de Guido SÃ¼ller cuando se enterÃ³ de la muerte de Ricardo Fort

25 de noviembre de 2013 Ricardo Fort falleció en el Sanatorio de La Trinidad después de permanecer varios días bajo observación médica.

El empresario se encontraba internado para ser tratado por una fractura femoral (la cual había sufrido días atrás en Miami), además de complicaciones de una lesión en su columna y otra en su rodilla.

Finalmente, debido a un paro cardíaco después de una masiva hemorragia en el estómago, el ex chocolatero falleció a los 45 años.

Este viernes, a tres años de la partida de Ricardo, Guido Süller, ex pareja y compañero de andanzas del fallecido, contó desde su cuenta de Facebook, cómo se enteró de la triste noticia y describió su reacción de aquel momento.

"Hace tres años en una mañana gris, sonó el teléfono, era un periodista que me llamaba para comunicarme que Ricardo Fort había muerto. Yo estaba dormido, y pensaba, no, no puede ser, que esto sea un sueño, una pesadilla, por favor, Dios no te lo lleves!", arrancó a narrar el mediático.

Luego agregó: "Me vestí y salí corriendo a la casa velatoria, entré, quería abrazarlo, no sé, decirle que lo quería, que no se vaya. Pero no me dejaron pasar, no hubo velatorio, no pude despedirme.... sólo me quedan algunas fotos viejas, las cartas y el recuerdo que permanecerá intacto hasta que me toque a mí. Te amo Ricky...".

