El costoso regalo que Maradona le hará a Dieguito Fernando por su cumple

Verónica Ojeda y Diego Armando Maradona pudieron llegar a un acuerdo judicial por las visitar a Diego Fernando, el hijo que tuvieron juntos hace 4 años.

Al salir del juzgado, la ex del ídolo popular dialogó con los medios y señaló: "Estoy contenta. Llegamos a un acuerdo, muy bien. Me encontré con un Matías Morla no abogado, sino papá, que fue comprensivo".

"Morla estuvo hablando dos o tres veces con Diego diciéndole cada detalle de lo que hablamos. Lo puede ver en Devoto, es donde está cómodo. A mí me pareció bien, lo correcto. Es muy chiquito para ir solo, así que van a ir mis padres, Diego tiene una gran relación con ellos", sumó la madre del pequeño.

Para completar, subrayó: "Con respecto a lo de Dubai, cuando quiera verlo Diego, cada tres meses lo va a ver. Si él no puede venir a la Argentina, van a ir sus abuelos a llevarlo".

En cuanto al próximo cumpleaños de Dieguito Fernando, lo más probable que tenga dos festejos: uno con su mamá y otro organizado por Maradona. Y según se supo, Diego ya pensó qué le regalará al pequeño: un rosario de oro.