El conmovedor mensaje que Vin Diesel le envió a Paul Walker

Hace unas semanas atrás se estrenó el anticipado tráiler de la octava entrega de Rápido y Furioso, donde además de impactarnos con un cambios inesperados, también aprovecharon para develar el título oficial de la cinta: The Fate of the Furious.

La última entrega que vimos de esta franquicia en el cine fue Furious 7, donde por última vez pudimos ver a Paul Walker en la piel de Brian O'Conner.

Walker falleció en 2013 luego de sufrir un trágico accidente automovilístico, justo en medio de la filmación de la película, así que la producción de la misma se vio interrumpida mientras los integrantes del elenco vivían el luto de un momento tan duro.

Su compañero de reparto, Vin Diesel, fue tal vez uno de los que más sufrió con la partida de Walker, y aún hoy, tres años después de su muerte, sigue lamentando su partida al no poder seguir compartiendo con él las mieles de un proyecto que ambos iniciaron y vieron crecer.

Este martes Diesel tomó su cuenta de Instagram para escribirle a Paul, "El arduo camino a la producción, la retadora tarea de filmar este último capítulo. El tráiler rompió récords en su debut y el impacto del mundo por lo que implica el camino oscuro".

Y continuó diciendo, "Tú, Paul, me diste fuerza... Propósito y determinación. Te prometí que haríamos algo de lo que estuvieras orgulloso y rezo porque así lo hagamos... Te extraño".

"Familia sobre todo", concluyó.

Se espera que en abril de 2017 The Fate of the Furious llegue a los cines del mundo, y mientras ese momento se acerca, mucho fanáticos de la saga se preguntan si esta nueva película tendrá un guiño especial en honor a Walker.

Embed The arduous road to production, the challenging task of filming this latest chapter. The record breaking trailer debut and the shocked world at what the dark road implied... you Pablo have given me strength... purpose and resolve. I promised you we would make something you would be proud of and I pray that we have... miss you. Family above everything! #happytorettotuesday Una foto publicada por Vin Diesel (@vindiesel) el 20 de Dic de 2016 a la(s) 9:59 PST