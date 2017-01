El comunicado de Messi para desmentir una entrevista donde habla de Cristiano Ronaldo

Una revista inglesa publicó una presunta entrevista a Lionel Messi donde decía cosas como esta sobre Cristiano Ronaldo: "Lo veo como un gran jugador que ha logrado grandes cosas. Sin embargo mi motivación siempre ha sido hacer las cosas bien en el Barça y en Argentina para los fans, no competir con él".





Según esa entrevista, el rosarino confirmó que su gol más lindo había sido al Manchester United, en 2009, por la final de la Champions League.





Además, dijo sobre su odio por la derrota: "No sólo me afecta durante unas horas después de los partidos, es más tiempo. No soporto esa sensación. Y eso se puede usar para asegurarte después darlo todo para ganar".





Pero la nota era completamente falsa y la empresa que maneja a la Pulga emitió el siguiente comunicado:









LMM confirma que la supuesta entrevista de Leo Messi a la revista Coach es falsa





Tras una supuesta entrevista aparecida hoy en la revista Coach Magazine a Leo Messi, desde LMM (Leo Messi Management) queremos confirmar y aclarar que el jugador nunca realizó una entrevista para el citado medio, siendo el contenido de la misma falso en su totalidad.





LMM se reserva el derecho de ejercer acciones legales contra éste y otros medios de comunicación que divulguen información falsa o inventada sobre Leo Messi".