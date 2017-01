El audio de la pelea entre Charlotte Caniggia y Loan previo a la separación

Separados. Así están, al menos por ahora, Charlotte Caniggia y Loan. Luego de que al cantante lo bajaran de un desfile en Villa Carlos Paz porque, según las versiones, la hija de Mariana Nannis así lo habría pedido, la relación entró en un impasse. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el motivo de la pelea? En Intrusos respondieron a esos interrogantes con un audio exclusivo que revela una áspera discusión de la mediática pareja.

"Pero sí, yo empecé a hablar con ese chabón cuando me enteré que vos te garc... a la rubia esa. Y decís que no te la garc... cuando sí, te la garc...", afirma Charlotte, aparentemente entre lágrimas. "Yo no me voy a garc... una fea, bol. ¿Vos me estás cargando?", le responde ella.

Para entender mejor el contexto de esa discusión es necesario recordar un rumor que circuló en las últimas horas: que Loan descubrió en el teléfono de Charlotte una conversación con un chico de Miami. Y que paralelamente, a los oídos de la hija de Claudio Paul llegó otra versión sobre un presunto affaire del cantante con otra joven.

A partir de esto fue que se desencadenó la discusión antes citada, y a que a su vez habría motivado la expulsión de Loan del tradicional desfile de los hermanos Vernucci y la posterior separación. Ahora, la pregunta que surge es otra: ¿habrá reconciliación?