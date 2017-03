El audio de Diego Maradona contra Tinelli: "Es un traidor, esta película ya la vi"

Maradona antes de volver a Dubai se metió en la interna de AFA y dejó en claro su postura: va para el lado del Chiqui Tapia con Angelici.

Así lo manifestó en un audio que le habría mandado a sus excompañeros del Mundial de México 86'.

"Esto es una guerra de Tinelli, D'Onofrio y Raúl Gámez que parece que no es comprable pero vendieron un buzón grande como una casa. Se lo vendió Tinelli y D'Onofrio, que es un barrilete, para donde va el viento va él. Por eso lo tiene de ladero Tinelli. Empezó la guerra contra nosotros. Yo ya no puedo hablar porque soy parte de FIFA. Pero me estoy yendo mañana (por hoy), armemos el contragolpe, CONTRAGOLPE muchachos contra esta gente que nos quiere quitar la pelota para hacer un negocio de Tinelli que le conviene a Vélez y más le conviene a River. Si San Lorenzo gana y gana River; a Vélez con Gámez le pueden dar el 10%, lo sabemos todos. Entonces vamos a contragolpearlos, júntense con Angelici, Russo y con la gente del Ascenso y yo los voy a apoyar. Porque esta película ya la vi, a mí no me la venden más. Ni Tinelli ni D´Onofrio y menos Raúl Gámez, que igual aunque esté con ellos me parece un tipo bárbaro. Tinelli y D´Onofrio son dos traidores".

