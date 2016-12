El argentino Alejandro Martinuccio se salvó del accidente por estar lesionado

El delantero argentino de Chapeconse de Brasil Alejandro Martinuccio se mostró consternado por la tragedia que sufrió su equipo y expresó que él se salvó porque estaba lesionado.





"Me salvé por estar lesionado", expresó el futbolista argentino en declaraciones al programa de Luis Novaresio en Radio La Red AM 910.Y agregó: "Acá estamos esperando en el club, nadie sabe nada. Dicen que hay cinco sobrevivientes. Estamos esperando un milagro. Lo único que puedo pedir es que recen por mis compañeros que estuvieron en el viaje".Además del ex Coritiba, tampoco integraron la delegación Rafael Lima, Neném, Demerson, Marcelo Boeck, Andrei, Hyoran, Moisés e Nivaldo.El delantero, surgido de Nueva Chicago, forma parte del conjunto de Santa Catalina desde el inicio de este año tras haber pasado por Coritiba, Ponte Preta, Cruzeiro y Fluminense de Brasil; Villarreal de España; y Peñarol de Uruguay.En diálogo con La Red, el propio futbolista se refirió a lo acontecido en el vuelo: "Acá estamos esperando en el club, nadie sabe nada. Dicen que hay cinco sobrevivientes. Estamos esperando un milagro". Y luego, el punta, que reconoció que se salvó por estar lesionado, suplicó: "Lo único que puedo pedir es que recen por mis compañeros que estuvieron en el viaje".Chapecoense llegó a esta instancia tras eliminar la semana pasada a San Lorenzo , luego de igualar 1 a 1 en el global y verse beneficiado por el gol de visitante que marcó en el Nuevo Gasómetro en el enfrentamiento de ida. El conjunto brasileño también había dejado en el camino a Independiente, al vencerlo por penales en los octavos de final.