El acto fallido de Carlos Carrascosa en una entrevista: ¡Mirá cómo se pisó!

El acusado por el crimen María Marta García Belsunce, Carlos Carrascosa fue absuelto ayer y habló con PM de La Nación + sobre la obtención de su libertad. En la entrevista tuvo un acto fallido sobre su inocencia.





"Si yo fuera culpable y me dieran la libertad estaría festejando, pero como no soy inocente y he peleado por mi inocencia estoy asumiendo lo que me toca", señaló Carrascosa.





Luego contó que se presentará como querellante en la causa y dijo que espera que se descubra la verdad en el año que queda hasta que al caso prescriba.