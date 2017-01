Leo Rosenwasser insulta ferozmente a su exmujer y madre de sus hijos, Raquel Bermúdez. La semana pasada, se filtró un audio dondeinsulta ferozmente a su exmujer y madre de sus hijos,





El caso se mediatizó rápidamente y ambos protagonistas emitieron su versión de los hechos. En charla con este portal, el abogado del conductor confirmó que Leo y Raquel firmaron un pre-acuerdo conciliatorio para limar asperezas.









Agregó: "La segunda cláusula es que no hubo violencia física con los hijos, ella dijo que Leo golpeaba a la menor, eso le dolió muchísimo a él. Los hijos querían salir a decir que esto no era así".





Para completar la trifecta de condiciones, el letrado afirmó: "La tercera cláusula es que se someten a un tratamiento psicológico, es importante para poder estar bien. Es un tratamiento especializado para ella. Es para quedarnos tranquilos. Si se cumple, lo deja tranquilo a Leo. Él sigue en tratamiento desde antes por esta situación".





Sobre el final de la nota, el abogado de Rosenwasser dejó en claro su pensamiento profesional: "Cuando hay una denuncia por los medios y no en la Justicia, es difícil ejercer una defensa. La mayor defensa que tenemos son los menores. Pero no pueden salir de testigos al aire. No hay denuncia concreta, la única es por violencia familiar en un hecho que ella refiere como algo verbal. Leo está triste, siente que el daño ya está hecho. Él quiere desaparecer, pero del otro lado hay voluntad de continuar mediatizando el tema".

", comenzó su relato el Dr. Andrés Bonicalzi.