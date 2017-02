El abogado de Gisela Bernal: "No va a prosperar el pedido de desalojo"

El fin de semana, desde su ciclo radial "Bien arriba", el periodista Carlos Monti aseguró que la Justicia le pedirá en los próximos días a Gisela Bernal que desaloje la vivienda ubicada en el barrio de Palermo y en la que actualmente reside con su hijo Ian.

Primiciasya.com fue directo a las fuentes y se comunicó con ambos protagonistas de la historia, quienes manifestaron su postura al respecto.

"La estoy demandando por la casa ya que cuando la puse a nombre de los dos fue porque era la madre de mi hijo, fue por error desgraciadamente", expresó Diwan en diálogo con este medio.

En tanto, Gisela desmintió que su ex le esté exigiendo esa casa por vía judicial: "Es una información errónea ya que no existe aún ningún litigio al respecto de mi casa. Ni siquiera hay demanda iniciada. Cuando me llegue la demanda responderé judicialmente", le confió a este portal.

Cabe recordar que Ian, de cuatro años, es hijo de Gisela Bernal y Francisco Delgado . En un primer momento Diwan, ex pareja de la bailarina, pensó que era de él hasta en un estudio de ADN comprobó que no era hijo de sangre suyo.

"La demanda está iniciada. Hay una cautelar para proteger el derecho de Diwan. Reclamamos simulación y que Diwan puso la casa a nombre de ella en la creencia que Ian era su hijo. A partir de la sentencia que lo excluía biológicamente de la paternidad, Diwan está pidiendo que se le devuelva la casa que habita Bernal". Este medio dialogó hace instantes con Ana Rosenfeld , abogada del ex productor teatral, quien confirmó:

"Está también demandado Francisco Delgado ya que él no podía desconocer la paternidad", profundizó la letrada.





Gonzalo Fernández, abogado de Bernal, dialogó también con este medio y aclaró que por el momento no están notificados de ninguna demanda por parte de Diwan.







"A nosotros todavía no nos ha llegado esa demanda. No tomamos conocimiento. Cuando tengamos que contestar la demanda, lo haremos. Por el momento no tenemos nada. Estoy seguro que el desalojo es imposible porque hay documento de co-propiedad de la casa firmado. No va a prosperar el pedido de desalojo tal como lo plantearon.



"Eventualmente cuando llegue la demanda vamos a contestar. A esta hora no estamos notificados, cuando llegue la vamos a defender. Los dos (Gisela y Ariel) son dueños de la casa y eventualmente habrá que dividir la propiedad", cerró Fernández.