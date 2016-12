Eduardo Feinmann: "Milagro Sala está presa por chorra"

Eduardo Feinmann habló en " Animales sueltos " del caso Milagro Sala y del cruce que hubo en diputados sobre esto.





Una diputada del FPV pidió su liberación por considerarla "presa política" y la radical Gabriela Burgos hizo un encendido discurso bancando que Sala esté presa.





"Me importa tres carajos el color de la piel, me importa si roba o no roba. Y la señora Milagro Sala no es una presa política, esta presa por corrupta, está presa por chorra", opinó el periodista.





"No somos boludos, no nos chupamos el dedo, no nos quieran mentir, usted y todos los K. O se olvida de la denuncia a Milagro Sala que traía los bolsos a la quinta presidencial?", dijo sobre el pedido de la diputada kirchnerista.





El video.