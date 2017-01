Edith Hermida: "Tenía muchas ganas de que Connie esté en el panel"

Anoche, tras enterarse de que no iba a estar finalmente en " Bendita ", Connie Ansaldi desnudó una interna en el programa de Beto Casella





Mientras el conductor se encuentra de vacaciones, la ex panelista de "Este es el show" contó que la bajaron sin explicación del programa de Canal 9.





La furia de Connie Ansaldi en las redes tras enterarse que la bajaron de Bendita







Connie fue convocada y el propio Beto la anunció al aire. Sin embargo, nunca pudo salir al aire.





En charla con este portal, Ansaldi aseguró: "No tuve ningún cruce en las redes, ese no es el punto. No sé qué decirte porque no sé nada de nada. Creo que lo preocupante acá para mí o para cualquiera es que vivimos momentos un poco crueles, donde la palabra no importa y el tiempo ajeno no se valora".



Y agregó: "Sinceramente desconozco qué puede haber pasado pero fui a la primera que contrataron. Yo no hice ningún descargo, lo publicaron los medios lo que puse en Twitter. Hablaba en general. Está muy difícil el tema de que se respete lo que se habla".





"Me dijo Beto (Casella) que me iba a averiguar qué pasó pero está de vacaciones. Re buen onda igual. La producción nunca más se contactó conmigo", cerró Connie.





En tanto, este portal se comunicó también con Edith Hermida, panelista del ciclo y conductora durante el verano: "El lunes llegué al canal con la idea de que iba a estar en el panel. Me dijeron ese día que no venía pero no me dijeron por qué. Fue como una decisión del canal".

"La verdad me quería matar porque me encantaba que venga, me parecía una incorporación bárbara, sobre todo en verano que se fueron todas las chicas de vacaciones, tenía muchas ganas que Connie esté en el panel", remarcó.





Y concluyó: "Me encantaba Connie. Pregunté porque pensé que ella no quiso porque estoy yo y no Beto que está de vacaciones, me perseguí, pero después me dijeron que era por el canal. Fue una desición del canal. No sé si esperarán a que vuelva Beto para incorporarla como ahora es tele de verano".