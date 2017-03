Edith Hermida: "No me gustó que Pettinato critique al Indio artísticamente, fue desacertado el comentario"

"No me gustó que hablara mal de su obra criticándolo artísticamente. Me dio la sensación que fue desacertado el comentario y hablando desde un encono personal", expresó Edith.





"Cualquier artista que genere algo en el público genera cierta respeto. Me pasa lo mismo con otros artistas que a veces los matan y digo ¿por qué? Lográ lo que hizo el otro. Por ejemplo con Arjona que a veces lo matan: el tipo tiene una carrera, llena estadios y hay gente que lo admira, no sé porqué faltarle el respeto", argumentó.







"Vos podes criticarlo por la organización, de porqué no se defiende, porqué no comunica, por un montón de cosas pero no musicalmente, y justamente él (por Pettinato). Yo escuché que una vez hizo una crítica de su música pero no puede denostar su carrera. Como que los discos solistas que hizo fueron una porquería, eso no me gustó".





Y sobre las pasiones de la gente y comentarios, argumentó: "No quiero que la gente piense lo mismo que yo pero no quiero que la gente me agreda en las redes sociales, no me gusta. Entonces estoy un poco agobiada por eso, no me gusta".





"No creo que Pettinato me conteste a mí porque no califico. Me da la sensación que él es un conductor estrella y yo soy solo una panelista. No me debe ni ubicar, así que en ese sentido estoy tranquila". cerró Hermida.