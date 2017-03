Hubo acuerdo con bancarios y se levantó el paro de 72 horas

La Asociación Bancaria (AB) levantó en la noche del jueves el paro de 72 horas previsto a partir de la 0 del viernes y hasta el martes inclusive, luego de acordar en el Ministerio de Trabajo con las cámaras empresarias un aumento salarial paritario del 24,3 por ciento acumulativo y retroactivo al 1° de enero último, aseguró su titular, Sergio Palazzo.



En una conferencia de prensa ofrecida en la cartera laboral de la Avenida Callao al 100, Palazzo explicó que luego de nueve horas de discusiones y negociaciones con las cuatro cámaras patronales se convino "una mejora salarial del 24,3 por ciento -un 4 por ciento de 'reconocimiento' sobre los haberes de diciembre último y un 19,5 sobre el resultante (un 24,3 acumulado)", y señaló que también habrá "una actualización automática e inmediata toda vez que la inflación supere ese 19,5 por ciento".



"El incremento se convino en un pago y retroactivo al 1° de enero último. Esa actualización -de ocurrir- también será retroactiva a enero, a la vez que se aumentará en un 24,3 por ciento todos los adicionales convencionales y no convencionales", señaló Palazzo.



El dirigente, quien fue acompañado entre otros sindicalistas por Eduardo Berrozpe y Alejandra Estoup, explicó que también los empresarios abonarán un bono por el "Día del Bancario" -que se conmemora el 6 de noviembre y es no laborable- de como mínimo 21.602,52 pesos para quien tenga menos de un año de antigüedad y hasta 40.000 pesos según la categoría del trabajador, y se acordó "un monitoreo cuatrimestral del convenio, cuya primera reunión se realizará en junio próximo", aseveró el gremialista.



"El salario conformado inicial de un bancario quedó constituido en 24.397,30 pesos desde enero, más 1.102 pesos actualizados por participación en las ganancias, regulando un haber inicial para el primer mes del año de 25.500 pesos", puntualizó el gremialista.



Además, el adicional "falla de caja" fue establecido en 2.798,61 pesos y, la "función cajero", en 1.596,87 pesos, puntualizó.



Palazzo aseveró que con el reconocimiento del pago del 4 por ciento sobre los salarios de diciembre último, la Bancaria "perforó claramente las expectativas del gobierno -si las tenía- al obtener un 24,3 por ciento acumulativo", y señaló que de todas formas "la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal afirmó que la pauta del 18 por ciento era solo 'un piso', por lo que los sindicatos desde ahora tendrán en cuenta el acuerdo bancario".



"Es un convenio indexado, porque si la inflación supera el 19,5 por ciento se actualizará de forma inmediata y retroactiva al 1° de enero. Si en un mes ese espiral superase en 3 puntos las expectativas, el trabajador lo cobrará al instante y, además, si ocurriese en noviembre, por ejemplo, esos 3 puntos se multiplicarán por 10 y percibirá un 30 por ciento más de su haber", puntualizó un exultante Palazzo a la prensa.



El dirigente negó que el acuerdo bancario ubique al gobierno "contra la espada y la pared" respecto de la paritaria docente porque cada organización conoce "el marco en el que negocia".



"Las patronales bancarias son muy duras, pero obtuvieron ingentes ganancias y están en condiciones de pagar este acuerdo", afirmó.



El dirigente añadió que, además y para garantizar la paz social, "los Bancos Provincia de Buenos Aires (BAPRO) e Hipotecario deben cesar sus actitudes discriminatorias", y explicó que la primera entidad financiera modificó de forma unilateral "el pago de un adicional y no lo cobra el personal por las festividades judías, las embarazadas y tampoco por exámenes prenupciales" y, en la segunda, "se produjeron despidos e intentos de rebaja salarial".



"Los bancarios tuvieron la dignidad de enfrentarse a las patronales en un momento muy difícil y en el marco de sucesivas operaciones políticas. Se mantuvieron unidos y la conducción respondió como debía", indicó Palazzo, quien envió un mensaje al gobierno nacional al puntualizar: "Techo tienen las casas. Los trabajadores tienen paritarias", concluyó el sindicalista.



Por su parte, Berrozpe explicó que "el acuerdo salarial se realizó en defensa del poder adquisitivo y sin aceptar techos y topes", y concluyó afirmando que, una vez más, los bancarios ofrecieron muestras de "carácter, coherencia y autoridad" frente a "la pretensión de imponerles un aumento del 18 por ciento en cuotas".