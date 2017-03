Dujovne: "Argentina está sentando las bases para crecer durante 10 años seguidos"

Embed Hoy anunciamos las #MetasFiscales para el período 2017-2019. Queremos ser más previsibles y más transparentes. pic.twitter.com/IesBaynRMf — Nicolas Dujovne (@NicoDujovne) 23 de febrero de 2017

Dujovne formuló estas declaraciones en reportajes que brindó esta noche al canal Todo Noticias y al portal Infobae, luego de haber dado una conferencia de prensa sobre metas fiscales al mediodía.El Ministro destacó que el Gobierno adoptó medidas el año pasado "para evitar una crisis" como la que afecta hoy a Venezuela, y "poner en orden la economía, para que el país no crezca solo en el corto plazo sino para sentar las bases para los próximos diez".Luego de esas medias, "y tras un primer semestre muy duro, la inflación comenzó a ceder y la economía y el empleo a crecer"."La economía creció en el cuarto trimestre respecto al tercero, y todo apunta a que este primer trimestre será mejor", aseguró Dujovne.En ese contexto, destacó que el sector privado "no tiene tope en las paritarias, pero cada sector sabe lo que puede pedir para que no afecte sus costos de producción", y advirtió que "si los salarios suben por encima de lo que el sector privado puede pagar, lo que va a haber es desempleo".En el caso de las paritarias del sector público, los aumentos "están sujetos a la disponiblidad de la situación fiscal tanto de la la Nación, como de las provincias".Dujovne aseguró que "este año ya se va a notar una reducción en los niveles de pobreza. Será por el efecto de una menor inflación, mejora del salario y más empleo. Pero erradicar la pobreza estructural va a demandar muchos años".El ministro criticó que el kirchnerismo al asegurar que Argentina "en los años 2000 perdió la oportunidad de eliminar la pobreza con los precios (récord) de las materias primas que hemos tenido".Aseguró que desde el Gobierno "está claro que no tomamos medidas pensando en las elecciones. Hubiera sido mucho más fácil no subir las tarifas. Igual estoy convencido de que el Gobierno va a ganar las legislativas".Dujovne negó que haya un retraso cambiario, se abstuvo de estimar a cuánto estará el dólar a fin de año y destacó que "la moneda flota, por lo tanto se aprecia y se deprecia según los movimientos de mercado".Además, "hoy tenemos un tipo de cambio mucho más competitivo que cuando asumió Mauricio Macri " por la baja de las retenciones a las exportaciones y la unificación del mercado cambiario.Dujovne desestimó las críticas sobre una supuesta falta de plan económico al asegurar que "acá hay una construcción día a día para ir mejorando los rubros de la política económica que va conformando un programa económico".