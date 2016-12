Duro relato: Noelia Marzol contó el bullying más cruel que sufrió cuando iba al colegio

La actriz y modelo Noelia Marzol habló de su infancia y adolescencia y, consultada sobre si había sufrido bullying en esas épocas, declaró: "Cuando era chica, que no había redes sociales ni nada, también había agresión: en el colegio me decían "enana", "cara de rata", de todo".

En diálogo con La Once Diez, Marzol explicó: "Yo me desarrollé muy tarde, a los 17 años más o menos, y todo el secundario, mientras mis amigas eran unas bombas atómicas y habían desarrollado todas sus cualidades, yo era todavía una nena".

Y continuó: "Hasta los 18 años no había nada de nada y eso sí lo padecí: siempre estaba en el ojo de la tormenta y era centro de críticas de mis compañeros por ser chata y demás. Llegaba llorando horrores a mi casa, pero siempre la tenía a mi mamá, que me consolaba y me decía: 'Tranquila, ya vas a crecer'".

"Ahora lo pensás adultamente y es una pavada, pero en ese momento era doloroso", indicó.

De todas maneras, aseguró también que "uno tiene que transformar lo que el otro ve de afuera en algo gracioso y aprender a reírse de uno mismo". "Muchas veces está mal hacer comentarios dañinos y demás, pero otras es en broma o de una manera que no es agresiva", afirmó. "Esto lo aprendí de Marley", reveló.

Por último, la infartante ex moza de Polémica en el bar comentó: "Mis amigos siguen siendo ellos, mis compañeros de toda la vida, y en las reuniones es muy gracioso porque algunos ya están con pancita de birra y les digo: '¿Ustedes se acuerdan de cuando me deliraban? Bueno, ahora ¿por qué no se empiezan a cuidar un poquito?'".

"Todos tenemos nuestras inseguridades, y depende de cómo te levantes de humor, un comentario te pega más o menos; lo importante es que te aceptes como sos y seguir adelante", finalizó.