Dramático relato de la mujer que denunció a Gabriel Anello: "Tengo miedo pero no me voy a callar"

Gabriel Anello se ve envuelto en una nueva polémica a raíz de una denuncia de otra mujer. Primiciasya.com se comunicó con María Elena, quien denunció en la comisaría número 15 al periodista deportivo por hostigamiento.





(Farjat) la conozco desde que tengo 23 años, era mi vecina mía y de ahí nos distanciamos y recién hace dos años nos volvimos a ver. Me empieza a contar que su vida había cambiado, que era periodista... Empiezo a hablar con ella y lo conozco a este tipo (por Anello) hace dos años en un festejo de año nuevo todos juntos". En diálogo con este portal, la mujer que fue amiga de Samanta Farjat contó cómo comenzó todo: "Esto empieza antes de julio, en julio hice la denuncia. A Samanta la conozco desde que tengo 23 años, era mi vecina mía y de ahí nos distanciamos y recién hace dos años nos volvimos a ver. Me empieza a contar que su vida había cambiado, que era periodista... Empiezo a hablar con ella y lo conozco a este tipo hace dos años en un festejo de año nuevo todos juntos".





"Ella me empieza a contar todo lo que le pasa con él, como amigas íntimas. Era una locura esa relación. Me contaba los pormenores. Hubo un episodio en un viaje de ellos por el que yo lo llamé a él para decirle que la corten de una vez, que estaba preocupada por Samanta y la veía mal. Y él me empieza a hablar lo que le hace ella. Yo dándole consejos a él como una bolu.. Les recomendé que vayan al psicólogo como amiga y que estén bien. De la vida de ellos se absolutamente todo", aseguró.







(por Samanta) no lo ama. Llegó un punto que un día me dijo que miraba mis fotos en Y comentó detalles escalofriantes de las maniobras de Anello: "Después él me empieza a llamar diariamente llorando, diciendo que se va a estrellar porque ellano lo ama. Llegó un punto que un día me dijo que miraba mis fotos en Instagram y se tocaba. Me dio asco. Y ahí me empieza a acosar y a llamar sin parar. Están en la Justicia las 73 llamadas. Me dice que por favor no le cuente a Samanta. Sabiendo mi condición económica y que no tengo trabajo una vez me dio plata para las zapatillas de mi hija y yo acepté porque pensé que era de buena fe. Se manejaba así".





"El 15 de julio hago la denuncia y mostré todas las pruebas que tenía. Me seguía llamando y estaba por la zona de mi casa. Tenía dos patrulleros en la puerta. Llamaban al teléfono de mi casa y cortaban. Me llamaba a cualquier hora y me decía que se masturbaba. Salía a la calle sin cartera y con miedo. No hablé más con ella (Samanta) desde el día que le digo a él que corten la relación. Ocurrieron muchos hechos violentos inimaginables para cualquiera. Me siguen llamando al teléfono de mi casa y cortando. Samanta creo que no sabe absolutamente nada de todo esto. Yo me abrí de la amistad con ella", añadió.