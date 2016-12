Discriminaron a Guido SÃ¼ller en la fiesta de revista Gente

Resulta que la invitaron a Adriana y a Ergün a la fiesta de inauguración de temporada y saltearon a Guido.





"Mis compañeros me insistieron para que vaya pero a mi no me gusta ir de colado", dijo Guido en charla con este medio.





"Me parece una discriminación. No sé. Nunca tuve problema con nadie de esa revista. Me parece injusto", agregó.





"Yo hace como 30 años que estoy en la televisión. Se podrían dejar de joder. Tengo una vida impecable, cero mancha. Soy recontra famoso. Me duele que me hagan esto. Saben que soy un personaje que entretengo a la gente", sentenció.

El actor y mediático Guido Süller protagoniza en Mar del Plata una comedia junto a Ergün Demir y Adriana Brosky que se llama "Un turco muy travieso" y se presenta en Las Grutas.