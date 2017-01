¡Diosa total! Rodrigo Noya presentó a su verdadera novia

Luego de confesar en un Facebook Live con PrimiciasYa.com que su "relación" con Candela Ruggeri fue parte de una estrategia publicitaria, Rodrigo Noya presentó a través de las redes sociales a su verdadera pareja.

"Esta es mi novia real, la cual amo, es hermosa y me dio bola gente, ¡cada uno tiene lo suyos!", escribió el actor junto a la imagen de la bella chica.

"La idea era mostrar que cualquiera puede estar con cualquiera y que cada uno tiene lo suyo para conquistar a una mujer, para los que me dicen que lo hice por plata no es así, lo hice porque soy de los que siempre la remé para conseguir una chica y conseguí muchas siendo quien soy yo. Cien por ciento actitud. Con esa mentalidad en mi vida logre todo lo que quise, beso a todos", aclaró el ex "Agrandadytos"

Gracias por bancarte todo mi amor! Te amo demasiado sos hermosa





También en un móvil con "Intrusos", Noya y Ruggeri explicaron qué los motivó a llevar adelante la campaña.

"Todos sabemos que no existen las parejas perfectas, sino tendríamos que estar cada uno con nosotros mismos. Empezamos a ver comentarios que me preguntaban por qué estaba con él, pero hay gente que rompió con este prejuicio", comentó la modelo.

"La idea era romper el prejuicio y disculpas si les mentimos, pero era para tomar conciencia con todo eso. Le mando un beso a mi novia Sofi", señaló el actor, y agregó: "Me decían ladri y me preguntaban cómo hice. Me decían que el padre me iba a cagar a patadas".

"No fue nuestra intención mentirles, pero hay muchos chicos que la pasan mal porque piensan que solamente nos pueden levantar por ser lindos o tener abdominales, y la verdad que no es así", cerró la rubia.

Estamos con la pareja más buscada en exclusivo: Cande Ruggeri y Rodrigo Noya!