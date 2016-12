Diego Maradona quebrado por la muerte de Fidel Castro: "Fue como un segundo padre"

Diego Maradona habló de la muerte de su amigo Fidel Castro desde Zagreb, donde acompañó al equipo argentino de Copa Davis en la final frente a Croacia.





¨Estoy muy triste. Murió un amigo,alguien que me bancommucho en Cuba. Fue un gran consejero. Fidel fue como un segundo padre para mí¨, dijo muy dolido y conmocionado.





Y destacó: "Los demás hicieron buenas cosas por su pueblo. Pero el único Comandante fue Fidel. El puso la cara fue a pelear por sus ideales. Hoy vemos que cualquier político se vende por un par de zapatillas es terrible recordar a Fidel con tanta sensibilidad con su pueblo y para con todos. El respetaba hasta a los americanos. Pero también los tenía bien puestos para enfrentarlos¨.





Dijo que viajará a Cuba para despedirlo: "Tengo pensado ver la final de la Davis y viajar a Cuba para despedir a mi amigo. Cuando me dijeron anoche, fue un llanto infernal. Nadie puede imaginar la emoción que se siente estar con una leyenda viviente como él. Y hoy que se nos va pero nos van a seguir guiando como el Che, como Chavez. Al cielo llega alguien que puede guiarnos desde el cielo¨.





Y recordó su última visita: ¨Hace tres años fui a visitarlo y me dijo: ´¿Venís a despedirte no?. Y a mi se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo ví tan frágil fisicamente que por ahí tenía razón. Y charlamos una hora. Con tantos años no podía creer la fuerza que tenía. Leía, escribía. Ya entonces me contaba que las dos Coreas se iban a pelear. Y estamos viviendo que las dos Coreas se pelean como perros y gatos. Él sabía todo. Los anticipaba a los Clinton, a los Bush. Le mostré un día una foto de Bush y Clinton y me dijo: ´Va a venir alguien peor´´.





"Yo a Fidel lo llevo tatuado en la piel y en el corazón. A los anticastristas les digo que da asco que festejen la muerte de Fidel. Es muy penoso¨, cerró quebrado.





AS