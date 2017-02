Diego Maradona furioso con la prensa en España: amenazó con golpear a un periodista

Diego Maradona viajó a Madrid (España) para ver el partido de ida de los octavos de final de la Champions League entre el Real Madrid con el Napoli. A un día del encuentro, el exfutbolista se enfrentó con un periodista.

Como puede verse en imágenes que difunden varios medios españoles, Maradona tuvo un duro cruce con un periodista a la salida de un restaurante de la capital de España. En el video puede verse como Diego empuja al cronista, a lo que él indica que el ex Diez lo agredió.

Ante esas declaraciones, Maradona se paró frente a él y señaló que no le había hecho nada. Después de ello, el astro del fútbol agregó que si quería, podía golpearlo.

"Si yo te llego a pegar... Solo quiero comer tranquilo y no puedes estar en mi hotel si no tienes habitación. No puedes estar fuera del restaurante, tengo el derecho a hablar con mi familia. Tienes un micrófono, haz tu trabajo", arrojó Maradona.

¡Mirá el video!

Embed Maradona increpó a un periodista de España: "Si te pego te estropeo" Publicado por PrimiciasYa.com en Martes, 14 de febrero de 2017