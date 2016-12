Diego Maradona disparó contra las mujeres de los jugadores de la Selección

Diego Maradona respaldó la decisión que tomó el plantel del seleccionado argentino de no hablar con la prensa luego de la acusación contra el delantero Ezequiel Lavezzi.

"No estoy adentro del equipo argentino y no sé cuál fue la motivación para tomar la decisión, pero si todo el grupo piensa que es una decisión correcta, entonces está perfecto para mí", expresó Maradona en una entrevista con el diario Sport 360° de Emiratos Árabes.

El ex entrenador del conjunto nacional en el Mundial de Sudáfrica 2010 se adjudicó ser "el creador" del 'silenzio stampa' cuando era futbolista de Napoli, de Italia.

De esta manera, Maradona respaldó la decisión del plantel que se llamó a silencio hasta nuevo aviso después del partido ante Colombia, debido a la acusación que recibió el delantero Ezequiel Lavezzi por presunto consumo de marihuana en la concentración del seleccionado argentino.

Pero Diego no se quedó ahí y criticó duramente al rol que cumplen las mujeres de algunos jugadores, que sí hablaron con los medios. "Me parece vergonzoso. Que tu mujer empiece a hablar de fútbol, de tácticas y que tenía que jugar este o el otro, no. Los jugadores no hablan, pero sí dejan hablar a sus mujeres", agregó.

"El que entrena, concentra, pone la cara, lo critican y elogian es al jugador. Si no hablás vos, que no hable nadie. Después con quién se casa yo no sé, que sea feliz", concluyó Maradona.