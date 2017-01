Diego Maradona desmintió un arreglo con Claudia Villafañe: "No hay, hubo ni habrá acercamiento"

Diego Armando Maradona siempre es noticia: esta vez, por un enfrentamiento que tiene hace tiempo con siempre es noticia: esta vez, por un enfrentamiento que tiene hace tiempo con Claudia Villafañe , su exmujer.





Jorge Rial, conductor de " para desmentir un arreglo con ella. El Diez le envió un audio aconductor de " Intrusos ", para actualizar su situación con la madre de Dalma y Gianinna, y









Y sumó: "Decirte que acá no ha cambiado absolutamente nada, no me arreglé con nadie. Mis hijas están por sobre la madre y el padre. Nosotros podemos decir de todo, pero Dalma, Gianinna y Benjamín, Jana, Dieguito y Dieguito Fernando no tienen absolutamente nada que ver con esto, son muy, muy chicos como para entender toda la dinámica de lo que fue mi vida como jugador de fútbol".





Para cerrar, envió un mensaje a sus seguidores: "Entonces quiero que se lo aclares a la gente porque yo no cambio y no hay, hubo ni habrá acercamiento".

", comienza Diego.