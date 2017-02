Diego Maradona aclaró lo que pasó en el hotel con Rocío Oliva: "No existe ninguna denuncia"

Diego Armando Maradona difundió un comunicado a través de su cuenta en Facebook y aclaró lo que pasó en el hotel de Madrid con su pareja Rocío Oliva





"Quiero comunicarles que me encuentro en Madrid, junto a mi familia, a la espera de la partida del Nápoles, para la champions. Mi abogado Matias Morla habló con las autoridades españolas", expresó el ex futbolista.





Y luego aclaró el episodio que trascendió en público: "No existe ninguna denuncia y nadie explica la razón de todo este show mediático. Yo estoy pasando por un momento hermoso. Que la cuenten como quieran...".





Antes, su abogado Morla comentó en diálogo con Luis Novaresio en Radio La Red, AM 910: "La vida de Diego no es privada como la de nosotros. Lamentablemente es pública. Entonces si vos discutís con tu pareja, pegas la vuelta y te vas. A mi me pasó, yo me fui y la esperé en el auto. Bueno, Diego no puede".





Y agregó: "Rocío llamó al conserje del hotel porque hubo una discusión de pareja y ella quiso pedir otra habitación para pasar la noche separados. Ahí desde el hotel se manejaron mal y llamaron a la policía. No hubo denuncia alguna porque la policía constató que no hubo lesiones y además tampoco encontaron alcohol o drogas, que es lo que se hace en estos casos".