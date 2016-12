Diego Jr. disparó contra las Maradona antes de regresar a Italia: la respuesta de Gianinna

Este miércoles, Gianinna Maradona se comunicó con Los Ángeles de la Mañana para cruzar a Diego Junior, quien en una nota para el programa que se emite por El Trece había asegurado: "Ahora está feliz, se está cuidando mucho, bajó de peso. Está haciendo las cosas justas. Con mi hermana Jana coincidimos en que lo único que queremos es ver feliz a nuestro papá. Que sea feliz con nosotros es una cosa muy linda".

A lo que la hermana de Dalma, respondió: "Vi la nota. Me da gracia como remarcan que ahora es feliz. Parece que vivió toda una vida siendo infeliz mi papá. Las cosas no son así. A mí me invitó la contadora al cumpleaños. Yo no me manejaba así con mi papá. Me dolió esa frialdad. Siempre teníamos contacto directo. Yo me manejo de otra manera, pero hoy esto es así".

Y agregó: "No estoy en contacto con mi papá. Tampoco me importa qué es lo que él se entera, o qué no. Yo nunca hablé mal del papá de Rocío Oliva, ni nada, ni quería que ella se ponga a llorar porque su papá falleció. De hecho puse (en un tweet) 'no sé cómo era tu relación con tu papá'".

"Yo no voy a salir a hablar mal de mi papá, ni lo voy a exponer jamás, porque no soy así. Ni ahora que no me hablo, ni nunca. Aprendí que no puedo entender a las personas, que cada uno es como es y punto", aseguró.