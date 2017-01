Desastroso intento de reconciliación entre Amalia Granata y Rocío Marengo

Este martes, en El Diario de Mariana, Ángel de Brito tuvo intenciones de reconciliar a Amalia Granata y Rocío Marengo, quienes llevan peleadas varios años y cada vez que ambas se cruzan... sucede algo parecido a lo que pasó hoy.

Con la primera en el estudio y la segunda desde el otro lado de la línea telefónica, el conductor del ciclo intentó un sutil acercamiento preguntándole a la eterna ex de Marley si votaría a la rosarina, en el caso de que esta se postulara para algún cargo público dentro de la política.

Si bien la cosa arrancó armoniosamente, todo se fue al diablo en pocos segundos. "Amalia se supo reiventar. Hay cosas de Amalia que son admirables", arrancó Marengo. Pero luego aclaró: "Yo nunca tuve problemas. Lo que pasa es que ella fue mala... ya fue".

Ante la pregunta de De Brito si las palabras de Rocío la habían sensibilizado gracias a haberse convertido en mamá hace pocos meses, Amalia fue contundente: "No, no me interesa, al contrario, estoy más furiosa que nunca. No duermo, no descanso bien, así que imaginate que en este estado no... no sería la ocasión", fue la respuesta.

Entonces, llegó el retruque malévolo de Marengo: "Que se consiga un padre que la ayude, así es más fácil todo". ¡Terrible!

