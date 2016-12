Desastre total entre Pampita, Nicole Neumann y la Chipi, en el Bailando

Cuando desde un principio algunos apostábamos por una sincera reconciliación entre Pampita y Nicole –enemistadas hace añares- este viernes hubo una clara muestra de que la tirria entre ambas modelos está muy lejos de aplacarse.

En su primer Aquadance, Pampita destrozó la performance de su colega y el escándalo explotó como nunca antes cuando la jurado calificó con un paupérrimo "5" a la blonda.

"Jorgito me parece que la lesión te jugó una mala pasada, porque los agarres se veían sucios. En la mitad de la coreo, ya todas las subidas y bajadas daban vértigo. Fue una lástima, porque venían muy bien", opinó Pampita.

En ese momento, Mariela Anchipi, coach de la pareja, irrumpió contra la morocha: "Me gustaría que se tenga en cuenta que se hicieron un montón de cosas de riesgo y no fallaron en ningún truco", comentó.

Pero el ambiente ya estaba caldeado Marcelo Tinelli no se la iba a perder cuando le preguntó a la mujer de Dady Brieva por su cara de pocos amigos: "Me parece que no merecía un 5 el desarrollo de esto, estoy muy enojada".

Y siguió: "Tiene mucho riesgo Nicole en los trucos, ella se animó a hacer una mortal, poner todo su peso y haga un mortal para atrás... Podríamos haber hecho pasadita y no hacer nada. Es muy fácil cuando te levantan muchas personas".

"A veces, por más que esté lleno de trucos no conmueve, no me llegó lo que hicieron. No es sólo hacer trucos bien hechos. Vos sos coreógrafa y sabés que a esto le falta. No me gustó nada, por eso le puse un 5", respondió Pampita.

"A veces menos truco y más acting, vendría bien", lanzó luego.

"Si te levantan tres es más fácil; hacemos todo acting y nada de vértigo", retrucó la Chipi en referencia al aquadance de la jurado del día anterior.

"Yo ya gané el Bailando, por si no te acordás", contestó Pampita. "No soy bailarina pero a la gente le llega porque le pongo corazón. Gané por otras cosas, te metiste en mi apertura, no te laves las manos", agregó. En ese momento, llegó la explosión de Carolina: "Si no me gustó no me gustó y soy jurado, si le quiero poner un 5 se lo pongo".

Finalmente, habló Nicole: "Es un poco frustrante, la frustración del tiempo con los hijos para que venga alguien y no valore nada, y diga 'yo traspaso y vos no'. Está todo bien igual, hace 22 años", dijo la modelo.

"Tengo tres hijas para romperme la cabeza acá y que me pongan una nota de mierda", cerró, mientras la Chipi lloraba.

"Qué se le va a hacer", concluyó Pampita.

