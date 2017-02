Denise Dumas, sobre la demanda de Maradona a Ojeda: "Hay que ser caradura"

Pía Shaw sobre la disputa legal entre Verónica Ojeda y Diego Maradona, que daba cuenta de la decisión de la ex del Diez de ponerle punto final a su temporada teatral en Mar del Plata y regresar a Buenos Aires para solucionar el mencionado conflicto, culminó en un duro descargo de Denise Dumas, quien se mostró indignada por la decisión de la Justica en torno de este caso. Una noticia revelada porsobre la disputa legal entre, que daba cuenta de la decisión de la ex del Diez de ponerle punto final a su temporada teatral en Mar del Plata y regresar a Buenos Aires para solucionar el mencionado conflicto, culminó en, quien se mostró indignada por la decisión de la Justica en torno de este caso.





La conductora de "Infama" dialogó con este medio sobre las sensaciones que le genera esta noticia: "Hay temas que me tocan en lo personal, sé lo que es estar de este lado. No es solo este caso en particular, sino en general, de las exigencias que hay que acatar, siendo padre o madre ausente y el resto corriendo alrededor".





Amplió su descargo sobre la conducta del exfutbolista, aunque dejó en claro que habla por todos los papás y mamás que no cumplen con su responsabilidad.





"Me da bronca y me dio pena que tenga que dejar su trabajo en Mar del Plata. ¿Ella tiene que responder a la Justicia? ¿Por qué no cuestionamos al que no hace? Dije lo que pensaba y son momentos. No es particular", comentó Denise.





Luego manifestó: "Deberían mirar un poco más el todo, no ser tan rigurosos ante las exigencias. Deberían ver qué hace el padre o la madre ausente. La prioridad la tiene que tener el que esta todos los días. Todos esperando dos años a que tenga ganas de aparecer...".





Para cerrar, Dumas subrayó: "¿Justificar eso? Estamos todos locos. Es una obligación moral mas que legal, seguro debe pasar su cuota alimentaria. Es injusto, polémico y hay que ser caradura".