Deborah Ramos, ex de Silvestre: "Estaba de 7 meses cuando me dejó por Andrea del Boca"

El sábado 10 de diciembre el cantante y actor argentino José Luis Rodríguez, más conocido como Silvestre, estuvo en el programa de Mirtha Legrand y provocó gran revuelo: acusó a Daniel Scioli de tener una relación con su ex pareja Verónica Vieyra, cuando la actriz tenía sólo 13 años.

"Ella fue su amante y lo traía a casa como un amigo", contó. Tras el episodio, el ex gobernador de Buenos Aires hizo su descargo en Facebook aseguró que es un intento por "calumniar e injuriar mi persona".

Sin embargo, hoy todo se da vuelta. Ahora la acusación viene del otro lado, hacia Silvestre. Tras la polémica, esta tarde en Intrusos habló Deborah Ramos, ex mujer del cantante e hizo picantes declaraciones.

Embed Estoy viendo tele en 2016. Pero ahora quiero mis posters. pic.twitter.com/wzXZ6BREaT — Alejandro Moreyra (@amoreyra) 14 de diciembre de 2016





"Voy a defender a Verónica Vieyra. Yo fui golpeada por él además, no solo sufrí violencia física sino también violencia económica. Él despareció y nunca pasó alimentos para su hijo. Él tiene hijos y no se hace cargo", manifestó Ramos.

Y luego reveló: "Yo no tengo miedo de nada y de nadie y voy a contar todo. Yo estaba embarazada de siete meses cuando me dejó por Andrea Del Boca. Me dijo que se iba a Mendoza hacer un show, yo no lo acompañé porque estaba embarazada y era de alto riesgo. Él preparó el bolso con todo y se fue. Y no volvió más. Me enteré por los periodistas que se había ido con Andrea del Boca".

"Desde esa vez nunca más vino a vernos. Nunca más dio la cara. Al nene lo conoció recién cuando cumplió un año. Cuando cortó con Andrea, mucho tiempo después, vino a casa y me explicó todo. Pero él debió haber esperado a que nazca el bebé para hacer después todo lo que hizo", destacó.

¡Mirá el video con sus declaraciones!