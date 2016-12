¿De dónde nace la bronca de Cristian U. con Fernanda Iglesias?

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









Lo cierto es que Primiciasya.com se comunicó con Cristian U. quien no guarda el mejor recuerdo de Iglesias como compañera y marca un hecho puntual.







"En el 2011 cuando termino Gran Hermano me contrata la producción de Endemol para trabajar como panelista en el programa PM, hacía todo el segmento de animales. Yo era nuevito en los medios y un día me invitan a BDV. Cuando salgo de la nota con Angel, como Telefe tenía la exclusividad mía y Endemol, sin el permiso de ellos no podía hacer nada".





Y agregó: "Cuando salgo del canal Magazine, me estaban esperando con las cámaras de Listorti y Denise Dumas. Yo no tenía idea que no podía hablar, hacía un mes que estaba en la calle después de Gran Hermano. Sin querer me sacó una nota ahí".







El ex GH contó cómo fue que nació su enojo con la panelista: "Después cuando llego al canal era un quilombo bárbaro y ahí me entero que Fernanda le dice a Fernando, el ejecutivo de piso, que ella fue quien le dijo que yo estaba en Canal Trece al aire. Sino ni sabían. Ella fue quien me botoneó, me mandó al muere".





"Siempre tuvo esa cosa así cizañera. Lo que pasa es que ella te ataca, te muele si puede, y después de eso te pide disculpas. Pero en el momento te pateó en el piso y te hizo bolsa", cerró certero.