David Kavlin: "A Verónica Vieyra le resolví el problema ganándole en serio"

El lunes en "Infama", David Kavlin contó una anécdota que puede pintar el momento como pareja que pasaban por aquel entonces Verónica Vieyra y Silvestre.

"Final de un programa de Canal Trece, estábamos compitiendo por un auto. Era ella contra mí", recordó el panelista.

"Me toca la noche anterior la puerta y me dice: David, yo no puedo ganar el auto, tengo que perder, necesito que ganes vos", le dijo Vieyra a Kavlin.

Y contó por qué: "Si yo gano el auto tengo todos los ojos de todas las mujeres anteriores de Silvestre por los bienes gananciales. Tengo que perder".

En diálogo con PrimiciasYa.com, Kavlin contó más detalles: "Fue en 2008, en un programa especial que hacía Canal Trece con famosos en Bariloche en el mes de julio".

Y finalmente fue David quien ganó pero de manera leal: "Gané yo al final pero lealmente. Le había dicho que no hacía falta simular nada que le iba a resolver el problema ganándole en serio. Soy muy competitivo y legalista. No sé si ella se dejó perder, pero yo fui a ganarle".