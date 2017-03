Darío Lopilato: "Volví a trabajar porque las cosas con Noah salieron bien"

El actor de 36 años brindó una entrevista a La Nación donde se refirió a esta situación, cómo afectó su rutina laboral y reveló que parte a Los Ángeles a encontrarse con sus sobrinos: "Voy a estar allá con mis sobrinos, unos días. Con el otro también, Elías, no sabés lo que es ese nene, está muy grande. Como todavía no tengo hijos me llevo mucho con mis sobrinos".





Sobre el espectáculo teatral "Bajo terapia", que protagoniza, afirmó: "Era una obra de teatro en la que estoy desde hace ya tres años. Me han acompañado mucho mis compañeros, era la tercera temporada en Mar del Plata. Tengo amigos ahí. Estaba contenido. Obviamente hasta que no pude estar más, me tuve que ir y volví porque las cosas gracias a Dios fueron saliendo bien, pero si no, creo que no volvía".





Luego habló de la fe que tuvo para sobrellevar esta pesadilla: "Para mí es muy difícil hablarlo. Pero me aferré a Cristo, yo creo mucho en Dios, y vino un milagro de Dios. Desde cómo se encontró, desde la operación, hasta todo. Pero me gustaría que la que dé detalles sea mi hermana. Fue algo que nos unió mucho como familia. Dios existe".

El pequeñoha superado el cáncer que se le detectó el año pasado y eso es motivo de celebración para sus padres, y también para su tío, Darío Lopilato