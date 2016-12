Daniel Osvaldo reapareció en los medios y lo hizo, como no podía ser de otra manera, con polémica incluida.





Alejado del fútbol y dedicado a la música y el rock, el delantero habló para Fox Sports: "Los giles siempre triunfan. A los honestos nos cuesta un poco más", expresó.





Y para el final de la nota, Osvaldo encendió un cigarrillo "ahora que puede": "El fútbol me dio todo, no reniego de eso, simplemente me parece que hay algunas cosas que no van. Eso ya pasó, ahora me voy a fumar un puchito ahora que puedo", sentenció.





El video del ex de Jimena Barón en su nueva etapa como músico rockero.