Daniel Comba: "Todos se van a pelear por las cifras y nadie se detiene en la calidad"

El empresario fue parte de una polémica con AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales) ya que decidió no presentar la planilla semanal de datos sobre la cantidad de espectadores por función.





En diálogo con este portal, Comba amplió su postura: "Hace tres años que hago lo mismo porque no quiero entrar en ninguna carrera de ver quién es primero. Está hablado con Yankelevich, cuando termina presento todo y pagamos el aporte".

"No tiene sentido jugar una carrera. Nos estamos equivocando, vemos quién va primero y no juzgamos los espectáculos de calidad".

"De los últimos 15 años, todos los años tenemos a la mejor comedia. Yo lo hago antes de empezar. No me quiero pelear con nadie, nunca denuncié a ningún empresario. El público sabe qué espectáculo es bueno y cual es malo. Todos los años ganamos premios", declaró.

"Eso pasa en Carlos Paz, en Bs As o en Mar del Plata no pasa. No encuentro razón, no tiene sentido pelearse con otros productores para ver quién va primero".

Para cerrar, el empresario teatral manifestó: "Hablé con Rottemberg y está todo bien. No quiero discutir. Se van pelear todos por las cifras, yo no. Para no haber discusiones, no tendría que haber números durante la temporada".