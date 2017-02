Daniel Casalnovo aclaró porqué se reía del look de Fátima Florez

El pasado lunes se entregó en los jardines de la municipalidad de Villa Carlos Paz el premio Carlos. Como era de esperar, la gran colonia artística que se presenta esta temporada en esa plaza se hizo presente.

Una de las figuras indiscutidas fue Fátima Florez, quien año tras año se destaca con su espectáculo musical y de humor.

En el ciclo "Infama", el martes, Benito Fernández y Daniel Casalnovo hicieron la clásica crítica de los looks. Lo cierto es que los dos diseñadores fueron muy duros y se ¿rieron? del vestido que lució Fátima.

En diálogo con este portal la artista no se prendió en una polémica con ellos pero que dejó en claro para que remarquemos que lo que hicieron los dos diseñadores no es más que un acto de "bullying".

PrimiciasYa.com también habló con Casalnovo quien aclaró: "Yo la conozco mucho a Fátima y no tengo nada que decir sobre ella. Con Benito ese día en Infama fue algo que nos tentamos pero de varias cosas en general, no por ella. Había varias que no estaban bien vestidas pero también nos tentamos por una palabra interna que dijimos entre nosotros, pero no sobre Fátima o de alguna de las figuras nominadas".

"Yo no soy como Matilda Blanco o como Fabián Medina Flores que agredo a los famosos cuando hago la crítica. No es mi estilo. Yo a Fátima la conozco desde hace mucho tiempo y, por más que sea así, tengo derecho en decir si está bien o mal vestida ya que soy diseñador y por algo me invitan a un programa de televisión. Yo soy una persona justa y digo las cosas como son. Fátima tiene un cuerpazo y quizás está mal asesorada, pero bajo ningún punto de vista me reí de ella", aseguró.