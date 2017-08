Daniel Agostini: "De chico sufrí bullying y tenía la sensación de que me iban a violar"

Daniel Agostini abrió su corazón en una nota profunda que realizó para el ciclo radial El show del espectáculo, conducido por Ulises Jaitt.

"Sufrí bullying cuando era pibe. Había uno que me corría para pegarme y me asustaba, la pasaba mal. Me amenazaba y hasta agarraba un cuchillo. El miedo que tenía yo... Después crecí y cuando lo crucé se comió los mocos", reveló el cantante en "Me quedó el trauma, tenía la sensación de que me violaba o que me cagaba a cuchillazos, pero con el tiempo le dije '¿a quién te comiste, gil?'", arrancó a contar.

A continuación, Agostini describió el peor momento de su vida: "Lo peor es la pérdida de los seres queridos, como mi hermanita, cuando tenía seis años, y la muerte de mis padres en 2012 y 2015".

De la misma manera, habló después de las cosas que lo hicieron feliz: "Los nacimientos de mis hijos, amar a mi gente que me acompaña en los espectáculos, ser un artista contemporáneo, seguir grabando discos y que la gente cante un tema que compusiste. Subir al escenario y recibir afecto no tiene precio, es una felicidad enorme".

Más tarde, reveló sorprendentes intimidades de orden sexual y aseguró que de joven "tenía fantasías con Carmen Barbieri". "Mi primera vez fue a los 16 años con una noviecita de barrio y nunca pagué por sexo. Mi mentalidad no me lo permite", confesó. Entre otras revelaciones, dijo que ha hecho "tríos con dos mujeres" y que "los juguetes sexuales no valen, soy chapado a la antigua".

Finalmente, se refirió a su relación con Nazarena Vélez: "Me llevo muy bien y tengo muy buen diálogo. Hace poco nos juntamos con mi esposa y Naza en mi casa porque mi hijo gastó 150 mil pesos en la tarjeta. La charla fue perfecta y agradeció la postura de mi esposa de ser mamá del corazón de Gonzalo", concluyó.

