Cubero negó la ruptura: "¿Qué separación va a haber si prácticamente ni nos vemos?"

Tras los intensos rumores de separación entre él y Nicole Neumann, el futbolista Fabián Cubero envió un audio a El Diario de Mariana, negando la crisis matrimonial de la cual se está hablando desde hace días.

"Ella está muy estresada con el tema del Bailando por todo lo que son las previas, por todas las peleas que se generan con Pampita, o con De Brito, con el jurado, siempre algún quilombito sale. Pero no, la verdad es que nosotros estamos bien, no hay ningún tipo de separación ni mucho menos. ¿Qué separación va a haber si prácticamente ni nos vemos? ¡Ja!", comunicó con un audio enviado a Karina Iavícoli en El diario de Mariana.

Y siguió: "Ni tiempo de discutir tenemos de nada porque la verdad no nos vemos mucho. Yo estoy con mis cosas, ella está con los ensayos todo el día, con las actividades de las nenas. Yo ando 'yirando' por la calle, tratando de organizarnos con las nenas y no nos vemos demasiado. Incluso ayer estuve en el ensayo, no sé si ella lo dijo. Fui a buscar a Sienna. La semana pasada también la fui a buscar ahí, porque a veces Nicole la lleva porque la ve poco, la chiquita después e extraña así que quiere que la vaya a buscar".

"Estuve tomando unos mates de Jorgito Moliniers. La verdad es que estamos súper bien, incluso ya tenemos armadas las vacaciones armadas para irnos el 26 a Punta del Este, vamos a pasar fin de año allá en familia. Después yo arranco con la pretemporada así que vamos a seguir igual, viéndonos poco y discutiendo poco porque de verdad que ni nos vemos, pero está todo súper bien", agregó.

Embed Seria genial que nos dejen un poquito en paz,por favor,más respeto,somos una familia y hay niñas en el medio#Gracias!!!!! — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 8 de diciembre de 2016





