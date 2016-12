Cuadro de conjuntivitis viral en América: La palabra de uno de los afectados

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Se dio un curioso cuadro viral de conjuntivitis en el canal América y muchos trabajadores de la emisora, tanto delante como detrás de cámaras, quedaron afectados.





Algunos de los nombres alcanzados por el virus fueron: Marcela Tauro, Daniel Ambrosino , Cora Debarbieri, Pía Shaw, Denise Dumas y Liliana Franco, entre otros.

Primiciasya.com se comunicó con Ambrosino quien confirmó el cuadro de conjuntivitis que le detectaron hace unas horas.







"Ayer (miércoles) cuando terminó el programa me ardía la vista y fui a la clínica de ojos. Me dijeron que estaba comenzando a tener los síntomas de conjuntivitis infecciosa", indicó el periodista de " Intrusos ".





"Me dieron unas gotas y unos días de reposo para que no esté en el canal. Estoy dentro de los afectados. La doctora me dijo que al haber ido rápido lo agarré a tiempo. Me arde mucho el ojo", cerró Dani.